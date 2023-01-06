"Реал" решил купить игрока сборной Англии

Мадридский "Реал" заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии по футболу Джуда Беллингема. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Marca.

По информации источника, испанцы готовы заплатить за хавбека больше 120 миллионов евро. Представители мадридского клуба уверены, что в январе переговоры значительно продвинутся.

19-летний Беллингем выступает за "Боруссию" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три голевые передачи.