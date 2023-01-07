Роналду пока не может играть за "Аль-Наср"

Португалец Криштиану Роналду пока не заявлен за "Аль-Наср" для участия в чемпионате Саудовской Аравии. Кроме того, футболист не может играть из-за двухматчевой дисквалификации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно регламенту, в заявке клубов для участия в чемпионате Саудовской Аравии может находиться не более восьми иностранцев. Криштиану Роналду оказался девятым легионером. Для внесения португальца в заявку, его новой команде необходимо в срочном порядке расторгнуть контракт с одним из зарубежных игроков.

Но даже если "Аль-Насру" удастся оперативно решить эту проблему, то остается еще одно препятствие. Прошлой осенью после матча с "Эвертоном" Криштиану Роналду, еще футболист "Манчестер Юнайтед", выбил телефон из рук мальчика-аутиста. За этот поступок португалец был дисквалифицирован на два матча. Отбыть наказание нападающий не успел. "Аль-Наср" может выпустить на поле Криштину, однако в этом случае клуб будет оштрафован.

Таким образом, Криштиану Роналду сможет сыграть за новую команду 22 января. В этот день лидер чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" примет "Аль-Иттифак". Либо 14 января Роналду выйдет на поле в гостевом матче с "Аль-Шабабом", но его клуб подвергнется штрафу. Запланированная на 5 января встреча с "Аль-Таи" перенесена на один день из-за сильного ливня.