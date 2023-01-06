В Колумбии появится стадион имени Пеле

Колумбия станет первой из стран, откликнувшейся на призыв президента ФИФА Джанни Инфантино переименовать стадион в честь Пеле. Имя трехкратного чемпиона мира будет носить арена в городе Вильявисенсио, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выступая на прощании с умершим 29 декабря выдающимся бразильским футболистом Пеле, президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал всем странам, входящим в организацию, дать имя Пеле хотя бы одному стадиону. Первой рекомендацию Инфантино услышали в Колумбии.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", имя трехкратного чемпиона мира получит стадион в колумбийском городе Вильявисенсио. Арена, рассчитанная на 15 тысяч зрителей, была построена в 1958 году - в год первой победы Пеле на чемпионате мира.