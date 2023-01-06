https://news.day.az/sport/1526047.html Умер экс-форвард сборной Италии
Умер экс-форвард сборной Италии
Умер бывший форвард сборной Италии Джанлука Виалли.
Как передает Day.Az со ссылкой на sport.ru, экс-футболист "Сампдории", "Ювентуса", "Челси" и "Кремонезе" скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.
В середине декабря 2022 года Виалли покинул должность главы делегации сборной Италии, заявив: "Цель - направить все силы на борьбу с заболеванием".
Виалли выиграл Евро-2020 вместе с Италией. Будучи игроком он завоевал бронзу Евро-1988 и бронзу ЧМ-1990.
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