Умер экс-форвард сборной Италии

Умер бывший форвард сборной Италии Джанлука Виалли.

Как передает Day.Az со ссылкой на sport.ru, экс-футболист "Сампдории", "Ювентуса", "Челси" и "Кремонезе" скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

В середине декабря 2022 года Виалли покинул должность главы делегации сборной Италии, заявив: "Цель - направить все силы на борьбу с заболеванием".

Виалли выиграл Евро-2020 вместе с Италией. Будучи игроком он завоевал бронзу Евро-1988 и бронзу ЧМ-1990.