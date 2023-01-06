https://news.day.az/sport/1526132.html Боец Монсон продолжит спортивную карьеру
Боец Монсон продолжит спортивную карьеру
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон не собирается завершать спортивную карьеру. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в команде спортсмена, передает Day.Az.
"Джефф не завершил карьеру и будет выступать дальше", - сказал собеседник агентства.
Монсону 51 год. На его счету 61 победа, 26 поражений и две ничьи.
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