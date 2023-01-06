Боец Монсон продолжит спортивную карьеру

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон не собирается завершать спортивную карьеру. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в команде спортсмена, передает Day.Az.

"Джефф не завершил карьеру и будет выступать дальше", - сказал собеседник агентства.

Монсону 51 год. На его счету 61 победа, 26 поражений и две ничьи.