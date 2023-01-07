Месси лидирует по числу наград от Международной федерации футбольной истории и статистики

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси с большим отрывом лидирует по числу наград от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

7 января IFFHS объявила, что 35-летний форвард стал лучшим плеймейкером 2022 года. Теперь у него 13 наград от IFFHS за всю карьеру. Это лучший результат в истории.

На втором месте по числу побед в различных номинациях IFFHS расположился нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. У него восемь наград от организации за всю карьеру.

По итогам 2022 года Месси получил три награды от IFFHS. Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики признала его игроком года и лучшим бомбардиром года.