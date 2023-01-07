ФИФА впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение впервые назначить женщину из Саудовской Аравии международным арбитром. Об этом сообщает Arabian Daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Этот cтатуc получила Ануд Аль-Аcмари. Девушка призналаcь, что cчаcтлива войти в чиcло cудей международной категории, к которой, помимо нее, отноcятcя еще cемь мужчин-арбитров из Cаудовcкой Аравии.
Аль-Асмари также ответила на вопрос о том, готова ли она работать на матче мужских команд. Девушка заявила, что не хочет думать об этом, пока назначение не одобрит Саудовская футбольная ассоциация.
34-летняя Аль-Асмари начала судейскую карьеру в 2018 году. Ранее она судила ряд матчей женской сборной Саудовской Аравии, которую основали в 2019 году.
Напомним, в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре между сборными Германии и Коста-Рики (4:2) работала женская бригада арбитров во главе со француженкой Стефани Фраппар.
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