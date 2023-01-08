Гребцы начали осваивать бакинскую бухту

Федерация каноэ и гребли Азербайджана дала старт первому соревнованию года, выбрав в качестве локации бакинскую бухту.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, спортсмены начали осваивать столичную акваторию еще в конце прошлого года, проведя тестовые заплывы. И вот теперь ФКГА организовала своеобразную регату, которая прошла напротив здания Milan Expo и собрала более 50 участников не только из Баку, но и Мингячевира.

А открыли соревнования победитель гребного марафона в Турции Бахман Насири и финалист молодежного чемпионата Европы Зия Мамедзаде, которые провели показательный заплыв.

Генеральный секретарь ФКГА Фархад Алиев отметил, что у инициативы федерации, осваивающей бакинскую бухту, есть определенный посыл: "Он заключается в том, что в байдарки и каноэ могут сесть не только профессионалы, но также жители и гости нашей столицы, увлекающиеся греблей. Поэтому первое соревнование нового года носит в какой-то степени и символический характер, ведь спортсмены могут не только выступать, но и проводить активные тренировки в Баку".

Своими впечатлениями от выступления поделились и участники заплыва. Бахман Насири признался, что он впервые принимает участие в прибрежной гребле и это стало для него хорошим опытом: "Сейчас мы начали подготовку к чемпионату Европы в Словении. До него есть время, а тренировки проводим преимущественно в Мингячевире, где остаемся на сборах".

А Зия Мамедзаде добавил, что выступать в бакинском соревновании оказалось непросто из-за порывов ветра: "Было довольно сложно, но в итоге все справились со своими задачами. Впереди нас ждет "Мингячевирская регата", к тому же в этом году я начинаю выступать в элите. Впереди много интересных стартов".

В свое время в Баку функционировали 11 яхт-клубов и ФКГА намерена возрождать интерес к гребле в столице. Также было отмечено, что федерация намерена проводить подобные мероприятия в течении года в различных регионах с целью популяризации дисциплины.

В планах и проведение регат в Физули, Гяндже и Губе. В частности, специальная комиссия после проверки акватории должна дать свое заключение относительно возможности организации старта в Физули.