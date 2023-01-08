"Реал" сыграл без испанских игроков в основном составе

Накануне "Реал" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче 16‑го тура чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти не выставил на игру в стартовом составе ни одного испанского футболиста, что стало впервые за 121‑летнюю истории клуба.

Тем не менее, некоторые из игроков "Реала" имели испанское гражданство, так как уругваец Феде Вальверде, а также бразильцы Винисиус Жуниор и Милитао имеют двойное гражданство.

В следующем матче "Реал" 21 или 22 января отправится в гости к "Атлетику", точная дата игры будет определена позднее.