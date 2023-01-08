Бензема сравнялся с легендой «Реала» по голам в чемпионате Испании

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема повторил достижение легендарного игрока "Королевского клуба" Альфредо Ди Стефано. Француз сравнялся со знаменитым футболистом по голам в чемпионате Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче 16-го тура Примеры "Реал" потерпел на выезде поражение от "Вильярреала" со счетом 1:2. Бензема стал автором единственного мяча своей команды, реализовав пенальти на 60-й минуте. Таким образом, Бензема забил 227-й мяч в испанском первенстве - такой же показатель был и у Ди Стефано.

На один гол больше в Ла Лиге забил еще один легендарный представитель "Реала" в 90-х на рубеже веков - Рауль. Рекордсменом же по голам в Примере является бывший нападающий "Барселоны", чемпион мира - 2022 Лионель Месси. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", в настоящее время выступающий за французский "ПСЖ", за карьеру в Испании забил 472 мяча в чемпионате.