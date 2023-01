Азербайджанская шахматистка выиграла международный турнир в Китае

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде выиграла международный турнир The Belt and Road 2023 to World Chess Woman's Summit в Сиане (Китай).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, она набрала 8,5 очков и заняла первое место.

Бибисара Ассаубаева (Казахстан) также набрала 8,5 очков, но стала второй.

Отметим, что в турнире принимали участие 12 шахматисток из семи стран.