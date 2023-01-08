Брат Нурмагомедова раскрыл детали его решения об уходе из ММА

Президент промоушена Eagle FC и троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров раскрыл детали решения экс-чемпиона UFC в легком весе об уходе из индустрии ММА. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По его словам, Нурмагомедов ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет. "Есть команда, ничего не изменилось, друг другу будем помогать, поддерживать. Просто Хабиб перестанет постоянно ездить с ними, все время находиться рядом. Чуть-чуть больше времени будет уделять семье", - рассказал Завуров.