Тренер «Аль-Насра» обратился к Роналду

Главный тренер Руди Гарсия "Аль-Насра" обратился к португальскому нападающему Криштиану Роналду. Его слова передает France 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я желаю Роналду одного - чтобы он вновь открыл для себя удовольствие от игры и улыбался. Дело в том, что в последние месяцы у него был нелегкий период в "Манчестер Юнайтед", национальной сборной и в личном плане", - сказал тренер.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.