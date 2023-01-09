Глава Федерации футбола Франции извинился за слова о Зидане

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения за слова о тренере Зинедине Зидане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ранее у чиновника поинтересовались его отношением к возможному назначению Зидана на пост наставника сборной Бразилии. Ле Гре заявил, что не ответил бы на звонок Зидана, если бы тот поступил.

"Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким тренером он стал.

Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением", - передает слова Ле Гре RMC Sport.