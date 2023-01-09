Роналду может провести свой дебютный матч в Саудовской Аравии против Месси

"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте сообщил о туре в Катар и Саудовскую Аравию. 18 и 19 января игроки "парижан" отправятся в Доху и Эр-Рияд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ПСЖ" 19 января сыграет товарищеский матч с командой из лучших футболистов двух главных клубов Саудовской Аравии "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля". После игр "ПСЖ" вернется во Францию, где продолжается сезон в чемпионате и Кубке страны.

Таким образом, может состояться очный матч двух главных звезд современности - аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Месси перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач.

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед".