Назван лучший клубный тренер по футболу 2022 года

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает официальный сайт организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

63-летний итальянец набрал 245 баллов в голосовании, опередив на 200 очков занявшего второе место наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Третьим стал бывший главный тренер марокканского клуба "Видад" Валид Реграги (40 очков).

В прошлом сезоне Анчелотти вместе с мадридским клубом выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

В текущем сезоне Ла Лиги "сливочные" после 16 туров набрали 38 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет три балла.