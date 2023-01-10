Предолимпийские надежды азербайджанского фехтования

Прошедший сезон оказался запоминающимся для азербайджанского фехтования и саблистки Анны Башты, ставшей чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира. Но наступивший обещает быть еще более интригующим, принимая во внимание старт олимпийской квалификации.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, первой остановкой для женской сабельной команды станет Гран-при, который пройдет 13-15 января в Тунисе. К дебютному старту сезона коллектив готовится в Баку на совместных сборах с фехтовальщицами Болгарии, Грузии и Казахстана, однако основные соревнования начнутся с середины весны. 3 апреля будет дан старт началу отбора на Игры в Париж, который завершится 1 апреля 2024-го. Спортсменкам предстоит набирать рейтинговые очки на Гран-при, Кубках мира, открытых турнирах, а также на континентальных чемпионатах и мировых первенствах. Также вакансии будут оспаривать и команды.

Если говорить непосредственно о квотах на Игры, то их в программе по фехтованию будет 212 на всех виды оружия (женскую и мужскую саблю, рапиру и шпагу). В индивидуальном зачете в Париже могут принять участие от 34-х до 37-и спортсменов, тогда как в командном первенстве выступит сильнейшая восьмерка сборных.

Определенно, именно рейтинг будет иметь во многом решающее значение для распределения львиной доли лицензий. Например, в личном зачете по шесть лучших в олимпийской табели о рангах на начало апреля следующего года заработают билеты. При этом существует и распределение по географической принадлежности: в каждом виде оружия в классификации предоставляются по два места Европе, Азии-Океании, а также по одному для Америки и Африки.

По-прежнему будут актуальны и зональные турниры, где будут разыграны по одной путевке вне зависимости от континента. Правда, они пройдут после того, как итоговый рейтинг выйдет в свет, а первые участники парижских баталий станут известны. В прошлом цикле именно посредством подобного отборочного старта в Мадриде лицензию завоевала Анна Башта. Но на сей раз она может решить свою задачу раньше и пробиться на Игры на основе табели о рангах, где удерживает лидерство.

Что касается командного олимпийского турнира, то на него попадет первая четверка сборных по рейтингу, и еще четыре коллектива в соответствии с зональным принципом. Естественно, на правах хозяйки Игр от отбора освобождена Франция - как в личном, так и в командном зачете.

С точки зрения стратегия задача для наших фехтовальщиц и, в частности, саблисток, является довольно определенной. Она заключается в возможности набирать как можно большее количество очков на каждом рейтинговом соревновании. А каким будет промежуточный финиш этого марафона - увидим к концу года.