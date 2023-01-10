Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести топ-клуб АПЛ

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским клубом "Пари Сен-Жермен", рассматривает возможность покупки английских "Ливерпуля" или "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, компания хочет либо выкупить полный пакет акций "Ливерпуля" и "МЮ", либо приобрести долю в этих клубах.

Кроме того, глава Qatar Sports Investments и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи недавно встречался с председателем правления "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви по поводу возможного приобретения доли в лондонском клубе.

QSI отказалась комментировать эту информацию, а представители "Тоттенхэма" опровергли слухи о проведении встречи.

QSI хочет инвестировать как минимум в один клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) после успешного проведения чемпионата мира - 2022 в Катаре и в данный момент оценивает варианты. При этом отмечается, что любая потенциальная заявка в настоящее время находится на ранней стадии.

Регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает двум клубам, принадлежащим одной и той же группе компаний, участвовать в одном и том же европейском турнире.

Однако в настоящее время допускается участие команд в турнирах, если компания обладает основным пакетом акций одной команды и миноритарным пакетом акций другой.