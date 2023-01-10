«Реал» отреагировал на решение Бэйла завершить карьеру

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте отреагировал на решение Гарета Бэйла завершить карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Реал" хотел бы выразить свою благодарность, восхищение и привязанность к настоящей легенде нашего клуба и мирового футбола", - говорится в сообщении.

Последним клубом Бэйла стал "Лос-Анджелес". Также он выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и мадридский "Реал". В составе "королевского клуба" он стал трехкратным чемпионом Испании, а также пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Уэльса Бэйл провел 111 матчей, забив 41 мяч. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы. На чемпионате мира 2022 года Уэльс не смог выйти из группы.