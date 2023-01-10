Дом моды Dior экипировал футболистов ПСЖ

Креативный директор мужской линейки Dior Ким Джонс разработал для парижской футбольной команды ПСЖ экипировку на следующий игровой сезон. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В коллекцию внеигровой формы вошли кашемировые пальто, свитеры, рубашки поло, кожаные дерби, объемные сумки и другие элементы гардероба. Вещи были представлены в черных, темно-синих и белых цветах и содержали нашивки клуба Пари Сен-Жермен и дома моды CD Icon.

"Дом с радостью продолжает выступать в качестве официального портного футбольной команды PSG, предлагая изысканные непринужденные образы, разработанные Кимом Джонсом в соответствии с требованиями игроков", - написано в аккаунте дома Dior в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Одежда была сшита на заказ для каждого игрока футбольного клуба. В рекламе новой официальной формы снялись Ренато Санчес, Кейлор Навас, Килиан Мбаппе, Лионель Месси и другие звезды ПСЖ.

Команда представит форму Dior перед матчем первого тура Лиги чемпионов против "Баварии" 14 февраля.