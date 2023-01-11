Легенда «Ливерпуля» может возглавить сборную Польши
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард может возглавить сборную Польши. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Meczyki.
Как утверждает источник, Польский футбольный союз начал переговоры с англичанином. Тренер еще обдумывает предложение.
В октябре Джеррард был уволен из "Астон Виллы". Под его руководством клуб не мог победить четыре матча подряд и занимал 17-е место в чемпионате Англии.
Для него это был уже второй клуб в тренерской карьере. Ранее он возглавлял шотландский "Рейнджерс" и привел его к победе во внутреннем чемпионате.
На чемпионате мира в Катаре сборная Польши заняла второе место в своей группе, пропустив вперед себя только победителей турнира - Аргентину.
В матче 1/8 финала поляки уступили сборной Франции со счетом 1:3.
После окончания турнира руководство федерации приняло решение не продлевать контракт со специалистом Чеславом Михневичем.
Михневич возглавил сборную Польши в начале 2022 года. В 13 матчах под его руководством команда одержала пять побед, потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре