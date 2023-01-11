В Саудовской Аравии высказались о назначении Роналду послом заявки на ЧМ-2030

В "Аль-Насре" высказались о назначении португальца Криштиану Роналду послом заявки Саудовской Аравии на чемпионат мира-2030. Клуб посвятил этому пост в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хотели бы уточнить, что, вопреки сообщениям СМИ, контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира", - говорится в сообщении клуба. Уточняется, что основное внимание португальца сосредоточено на "Аль-Насре" и работе с другими игроками, чтобы помочь команде добиться успеха.