«Реал» несколько раз отказал Роналду

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш летом 2022 года инициировал переговоры с мадридским "Реалом" по поводу возможного трансфера его клиента. Об этом сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, Мендеш несколько раз связывался с представителями "Реала" и предлагал им заключить контракт с 37-летним нападающим, однако не получил желаемого ответа.

Другие топ-клубы также ответили отказом на предложение о сотрудничестве с Роналду, несмотря на то что "Манчестер Юнайтед" был готов выплачивать большую часть зарплаты португальца.

Роналду предпринял последнюю попытку заинтересовать "Реал" в декабре 2022 года, когда после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре прибыл в Мадрид и попросил временно допустить его до тренировок на клубной базе.

Однако "Реал" не предложил контракт, и обладатель пяти "Золотых мячей" подписал соглашение с саудовским "Аль-Насром".