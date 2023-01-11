Назван самый провальный трансфер в истории футбола

Авторитетное издание Goal составило рейтинг самых провальных трансферов в истории футбола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место занял переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" за 120 млн евро + 40 млн евро бонусами в январе 2018 года.

Бразильский полузащитник не смог стать игроком основы каталонского клуба и спустя полгода был отдан в аренду "Баварии". Однако мюнхенский клуб отказался выкупать права на игрока по окончании сотрудничества.

Коутиньо вернулся в "Барселону", но снова не смог закрепиться в основном составе и пропустил большой срок из-за травм.

В январе 2022 года "блауграна" на правах аренды отдала полузащитника в "Астон Виллу", а в мае того же года английский клуб полностью выкупил права на игрока.

В топ-5 самых провальных трансферов по версии Goal, помимо Коутиньо, попали еще два игрока "Барселоны".

Второе место: Антуан Гризманн (перешел из "Атлетико" в "Барселону" в 2019 году за 120 млн евро)

Третье место: Жоау Феликс (перешел из "Бенфики" в "Атлетико" в 2019 году за 126 млн евро)

Четвертое место: Усман Дембеле (перешел из "Боруссии" в "Барселону" в 2017 году за 105 млн евро)

Пятое место: Поль Погба (перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году за 89,5 млн фунтов стерлингов)