«Челси» официально объявил об аренде Жоау Феликса у «Атлетико Мадрид»

23-летний нападающий сборной Португалии и мадридского "Атлетико" Жоау Феликс на правах аренды перешел в "Челси" до конца сезона-2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте "синих", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Transfermarkt, лондонский клуб выплатил за эту аренду 11 млн евро.

"Технически одаренный нападающий Жоау Феликс наиболее эффективен, когда плавно перемещается по всей линии атаки и участвует в создании моментов, - говорится в сообщении на сайте "Челси". - В 2019 году он завоевал награду Golden Boy как лучший молодой игрок Европы.

Также он получал звание лучшего игрока сезона в составе "Атлетико Мадрид".

На чемпионате мира по футболу в Катаре Феликс забил жизненно важный гол в первом матче сборной Португалии, когда была одержана победа над Ганой со счетом 3:2, и отдал две голевые передачи по ходу турнира.

На его счету уже 28 матчей за сборную".

Сам Феликс так прокомментировал свою аренду в "Челси": "Это один из величайших клубов мира, и я надеюсь помочь команде достичь своих целей. Я очень, очень счастлив быть здесь и очень рад, что буду играть на "Стэмфорд Бридж".

Португалец провел за "Атлетико" 131 матч, забил 34 мяча и отдал 18 результативных передач.