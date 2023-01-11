Билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1 приобрели граждане почти 60 стран

Билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года приобрели на сегодня граждане почти 60 стран.

Об этом в среду Day.Az сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Согласно информации, активнее всего покупают билеты граждане Нидерландов, Великобритании, Турции, Казахстана, Индии, США, Мексики.

Билеты поступили в продажу с 15 декабря 2022 года, и продажа продлится до начала гонки. Сообщается, что сейчас идет ранняя продажа билетов (early bird), и в настоящее время они предлагаются с 20-процентной скидкой. Фанаты Формулы-1 смогут воспользоваться этой возможностью до 15 января.

Во время традиционной кампании early Bird стоимость билетов на "стоячие" места варьирует от 40 до 120 манатов, на трибунах - от 160 до 690 манатов. Билеты для несовершеннолетних стоят от 110 до 480 манатов.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года пройдет 28-30 апреля.