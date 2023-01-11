Результаты азербайджанских гимнасток говорят о развитии этого вида спорта в стране

В Национальной арене гимнастики в Баку созданы прекрасные условия, которые оказывают позитивное влияние на подготовку спортсменов и положительную роль на развитие гимнастики в Азербайджане. Результаты азербайджанских гимнасток на крупных международных соревнованиях говорят о развитии этого вида спорта в стране.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала журналистам преподаватель Португальского университета, судья международной категории по художественной гимнастике Мария де Лурдес Авила-Карвальо, передает Day.Az.

Португальский специалист, находящийся с визитом в Баку, с 10 до 16 января выступает с лекцией на тему "Гимнастика и танцы" для спортсменок и тренеров сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

"В ходе лекции я увидела потенциал азербайджанских гимнасток и тренеров. Моя задача повысить уровень подготовки местных гимнасток, уделить внимание артистизму и эстетическим компонентам. Обратить внимание на естественность движений. Каждый Олимпийский цикл правила обновляются. Считаю, эти изменение способствуют развитию художественной гимнастики", - добавила Мария де Лурдес Авила-Карвальо.

По ее словам, ей очень понравились выступления команды азербайджанских гимнасток как в групповых упражнениях, так и индивидуальных.

"Находясь с визитом в Баку, у меня пока не было возможности посетить тренировки азербайджанских граций. Думаю, завтра обязательно это сделаю, мне крайне интересно понаблюдать за тем, как проходит тренировочный процесс", - заключила она.