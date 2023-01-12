Али Исаев будет выступать в Bellator под флагом Азербайджана

Бывший борец сборной Азербайджана Али Исаев, готовящийся к дебюту в Bellator, будет выступать в популярной американской организации под флагом нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Матч ТВ, об этом заявил сам Али Исаев.

Чемпион лиги PFL Исаев (9-0 в ММА) сообщил, что получал визу в США по заграничному паспорту Азербайджана, так как российский загранпаспорт бойца находится в одном из консульств США. Исаев боролся за сборную Азербайджана с 2007 года, становился чемпионом Европы в 2009‑м и в 2022 году открывал визу в американском консульстве в Баку:

"Я буду представлять Азербайджан, мне визу открывали на азербайджанский паспорт. Я же боролся за эту страну, паспорт остался, выбора не было, и я поехал решать вопрос. А российский паспорт у меня так и стоит на рассмотрении, визу мне никак не выдают. Буду выступать за свою вторую страну, ждать, пока мне откроют визу, вообще времени нет", - сказал он.

Исаев дебютирует в организации 4 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США), а его соперником станет не знающий поражений американец Стив Моури.

А.Исаев перешел в ММА в 2016 году и выиграл девять поединков из девяти. В данный момент пауза Али Исаева в выступлениях составляет больше трех лет после того, как тяжеловес выиграл бой у Джареда Рошольта 31 декабря 2019 года.