Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ отправлен в отставку, сообщается на сайте организации, передает Day.Az.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся внеочередном заседании исполкома организации.

Увольнению Ле Граэ предшествовал скандал, связанный с фигурой легендарного Зинедина Зидана, претендовавшего на пост главного тренера сборной Франции. Комментируя, почему выбор пал на нынешнего наставника национальной команды Дидье Дешама, а не Зидана, Ла Граэ отметил, что "Зидан может работать, где хочет", и "если он мне позвонит, я даже не возьму трубку".

Высказывания Ле Граэ вызвали критику со стороны французской футбольной общественности, включая нынешних игроков сборной.