Бензема наряду с Месси стал рекордсменом Суперкубка Испании

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема отметился голом в полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Валенсии", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Бензема отличился на 39-й минуте (с пенальти), Лино сравнял счет на 46-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались мадридцы 4:3. Один из ударов парировал Тибо Куртуа. Сам Бензема свой одиннадцатиметровый реализовал.

Гол француза в этом матче стал для него пятым подряд в розыгрыше Суперкубка Испании. Таким образом, ему удалось повторить рекорд экс-нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Своего соперника по финальному матчу мадридцы узнают сегодня, 12 января. Во втором полуфинале сыграют "Бетис" и "Барселона".

Всего в текущем сезоне Бензема отметился восьмью забитыми мячами в девяти играх чемпионата Испании.

Стоит отметить, что в 2022 году Бензема получил "Золотой мяч", опередив в голосовании нападающего "Баварии" Садио Мане и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.