Поттер назвал работу в «Челси» самой сложной в футболе

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер поделился мнением о своей работе в английском клубе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это вызов, который стимулирует и является невероятно сложным. Работа в "Челси" является самой тяжелой работой в футболе из‑за смены руководства и ожиданий болельщиков, которые по‑своему видят правильный путь развития клуба.

Не думал, что мы потеряем из‑за травм десять футболистов основного состава. Также признаю, что будучи главным тренером, я виноват, если мы проигрываем", - приводит слова специалиста Reuters.

"Синие" после 17-ти туров набрали 25 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В Лиге чемпионов "Челси" вышел в 1/8 финала, где встретится с дортмундской "Боруссией".

47-летний Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре, сменив на должности главного тренера немца Томаса Тухеля.