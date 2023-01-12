Саудовский клуб предложит Месси рекордный контракт

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, руководство команды планирует в скором времени сделать рекордное предложение о трансфере игрока. 35-летний аргентинец может получать в новом клубе 280 миллионов евро в год.

Действующий контракт Месси с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. "ПСЖ" ведет переговоры о его продлении.

Напомним, ранее португальский форвард Криштиану Роналду подписал контакт с "Аль Насром" - главным соперником "Аль-Хиляля". Власти страны надеются, что переход аргентинца также состоится и это повысит шансы саудовцев принять чемпионат мира в 2030 году.