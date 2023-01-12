https://news.day.az/sport/1527913.html Роналду сыграет против «ПСЖ» Месси за команду «Рияд Старз»
Роналду сыграет против «ПСЖ» Месси за команду «Рияд Старз»
Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче с "Пари Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. При этом соперником французского клуба станет команда, составленная из футболистов "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля".
Встреча состоится 19 января в Эр-Рияде. Команда, составленная из игроков "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля", получит название "Рияд Старз".
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