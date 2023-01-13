Лионелю Месси готовы предложить контракт на €330 млн. в год

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" заинтересован в подписании контракта с аргентинским форвардом французского "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси и готов предложить ему рекордный контракт на сумму не менее €330 млн в год.

Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее саудовский "Аль-Наср" подписал контракт до 2025 года с пятикратным обладателем "Золотого мяча" португальцем Криштиану Роналду. По информации испанской газеты Marca, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в €100 млн, еще €100 млн Роналду будет получать по рекламным контрактам, что сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Mundo Deportivo сообщает, что "Аль-Хиляль" готов перебить контракт португальца и намерен сделать Месси лидером в рейтинге зарплат. По информации издания, в приглашении Месси заинтересованы власти Саудовской Аравии, которые считают, что присутствие аргентинца и португальца в местном чемпионате может положительно повлиять на привлечение туристов и помочь стране совместно с Египтом и Грецией провести мировое первенство в 2030 году.

Месси 35 лет, он выступает за французский ПСЖ с лета 2021 года. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.