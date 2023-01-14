Роналду назвал самый запоминающийся момент в своей карьере

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал о самом запоминающимся моменте в своей карьере, передает LiveScore, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард отдельно выделил "Десиму" - десятую победу мадридского "Реала" в Лиге чемпионов, которая случилась в 2014 году.

"Год за годом мы чувствовали, что давление становится все сильнее, но "Десима" была моментом, когда мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа.

"Десима" с мадридским "Реалом" - момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду", - заявил Роналду.