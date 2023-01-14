Рафаэль Агаев назвал соперника, с которым хочет биться в будущем
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Один из лидеров азербайджанского каратэ, представитель клуба "Габала" Рафаэль Агаев поделился своими планами на новый год, сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"2022 год стал удачным для меня. Я перешел в Каратэ комбат, где стал чемпионом. Стал вторым в составе "милли" на ЕВРО. В новом году должен защитить титул чемпиона в Каратэ Комбат, для чего проведут бои в апреле или в мае против американского бойца. Это будет пятираундовый бой. Буду готовиться к этой встрече.

Есть талантливые ребята, которые могут стать лучшими в стране. Трое из них мои подопечные. Стараюсь помогать им. Быть тренером нелегко. Хочу добиться успеха, как тренер. Буду стараться.

Хотел бы в будущем биться против старого знакомого Луиджи Бусой (именно ему Рафаэль проиграл в финале Олимпиады-2020 в Токио - azerisport). Могли бы биться в Каратэ комбат.

Если выделять громкие победы, то отмечу медали чемпионатов мира и Европы, а также Олимпиады-2020. Меня прозвали не только "Бриллиант каратэ", также называют "Маэстро", "Черной пантерой" и "Марадоной в каратэ". "Бриллиантом каратэ" меня прозвал президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноз. Последние несколько лет я представляю клуб "Габала". Тут есть очень известные спортсмены, которые чувствуют заботу. Спасибо за все Тале Гейдарову и Фаризу Наджафову", - заявил Агаев сайту клуба.