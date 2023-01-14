Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Месси

К нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси проявляют интерес клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оба клуба, как отмечается, готовы платить 35-летнему форварду 350 миллионов евро за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.

Также отмечается, что оба клуба пока находятся под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.

Напомним, ранее португальcкий форвард Криштиану Роналду подпиcал контакт c "Аль Наcром" - главным cоперником "Аль-Хиляля". По условиям контракта 37-летний нападающий будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.

Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.