ФИФА открыла дело против аргентинцев

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) возбудил дело против Ассоциации футбола Аргентины из-за возможного нарушения игроками национальной команды дисциплинарного кодекса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Дело против Ассоциации футбола Аргентины открыто в связи с возможными нарушениями двух статей дисциплинарного кодекса ФИФА - за агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры, а также за проступки игроков и официальных лиц. Также аргентинская организация может быть наказана по статье, которая относится к регламенту чемпионата мира в Катаре в сочетании с положениями о СМИ и маркетинге. Сроки рассмотрения дела не сообщаются.

Футболисты сборной Аргентины после победы в финале чемпионата мира в Катаре над командой Францией (3:3; 4:2 - по пенальти) не отвечали на вопросы прессы в смешанной зоне, плясали и обливали журналистов шампанским. Во главе колонны с кубком в руках был капитан национальной команды Лионель Месси. Аргентинцы стучали по перегородкам в комнате, разделяющим журналистов разных стран, и некоторые стены после их ударов перекосились. После этого игроки сели в двухэтажный автобус с открытым верхом, украшенный национальными флагами, и продолжили распевать песни в городе.