Чингиз Аллазов нокаутировал Сингха Мавинна и стал новым чемпионом One FC

Только что в Таиланде состоялся первый турнир 2023 года в главной боевой лиги Азии ONE Fighting Championship. В рамках шоу состоялось восемь профессиональных поединков по правилам ММА, тайского бокса, кикбоксинга и грэпплинга.

Как передает Day.Az со ссылкой на fight.ru, главным событием вечера стал чемпионский бой в полулегком весе по правилам кикбоксинга, где белорусский боец с азербайджанскими корнями Чингиз Аллазов сразился с действующим обладателем титула на момент поединка тайцем Супербоном Сингхом Мавинным.

Стартовый раунд был за тайцем, но уже со второй трёхминутки Аллазов стал перехватывать инициативу в свои руки и вовсе срубил в нокдаун яркой комбинацией ударов в голову тайца. На этом Аллазов не остановился и еще дважды повторил свой успех.

По правилам One FC после трех нокдаунов в одном раунде, поединок останавливается, но третье падение тайца было сокрушительным - и в итоге судьи объявили победу чистым нокаутом во втором раунде в пользу Аллазова.