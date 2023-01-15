Легкоатлет Усэйн Болт потерял более $6 млн в результате мошенничества

Инвестиционная компания Stocks and Securities Limite, клиентом которой является ямайский легкоатлет Усэйн Болт, подверглась мошеннической атаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Gleaner.

По словам источника, в результате атаки компания потеряла около $10 млн. Болт является клиентом SSL уже 10 лет. Менеджер не стал раскрывать, какую сумму потерял Болт, но в СМИ сообщают, что спортсмен потерял более $6 млн. По данному инциденту в Ямайке возбуждено уголовное дело.

Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. На текущий момент - обладатель мировых рекордов в беге на 100 - 9,58 с; и 200 метров - 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 с.

Является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).