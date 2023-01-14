Стало известно о будущем Месси в европейском футболе

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси захотел связать свое будущее с парижской командой. Об этом сообщает Bitbol со ссылкой на журналиста Гастона Эдула.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, журналист заявил, что футболист хотел бы подписать новый контракт с ПСЖ сроком до июня 2024 года, а клуб настаивает на более длительном соглашении - до июня 2025-го. При этом Месси не рассматривает всерьез предложения от клубов Главной лиги футбола (MLS).