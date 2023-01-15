«Барселона» выступила с заявлением о слитой переписке с оскорблениями Месси

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте выступил с заявлением по поводу слитой переписки, в которой бывший президент клуба Хосеп Бартомеу и экс-глава юридического отдела "блауграны" Роман Гомес Понти оскорбили легенду каталонской команды Лионеля Месси, а также защитника Жерара Пике и полузащитника Серхио Бускетса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эти слова продемонстрировали огромное неуважение к таким людям, как Месси, которые так много отдали клубу, они выражают неуважение к самой "Барселоне". Я полностью осуждаю эти слова, которые говорят о том, что люди, ранее руководившие командой, не любили ее так, как должны были", - сказал Юсте.