Анчелотти назвал правильным решение Роналду перейти в «Аль-Наср»

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о том, что форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Его слова передает Mundo Deportivo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "я видел Криштиану очень мотивированным, счастливым. Думаю, он принял правильное решение, перейдя в "Аль-Наср", - сказал Анчелотти.