Хави признался, что восхищается наставником и игроками «Реала»

Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что восхищается наставником "Реала" Карло Анчелотти и несколькими футболистами мадридской команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С Анчелотти у меня хорошие отношения, мы много раз встречались с ним. Я считаю его незаурядным человеком, он ведет себя как джентельмен. И мы должны стараться вести себя также, а не исходить из того, что нас ждет спортивная война. Я восхищаюсь главным тренером и несколькими игроками мадридского клуба, и мне не нужно скрывать это", - сказал Хави.