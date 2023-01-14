Бразильский полузащитник «Карабаха» Боржес стал игроком ФК «Краснодар»

Полузащитник "Карабах"-а Кади Боржес перешел в "Краснодар", подписав контракт до 30 июня 2026 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стороны несколько дней назад достигли принципиальной договоренности о трансфере игрока, а 14 января были улажены последние формальности для завершения сделки. 26-летний бразильский игрок будет выступать за "Краснодар" под 20-м номером.

До перехода в "Карабах" Боржес выступал за португальские "Эшторил" и "Вилафранкенсе". В 2021 году он перебрался в Азербайджан, где за полтора года смог забить 28 голов и отдать более 20 результативных передач.

По итогам первой половины сезона "Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету южной команды 25 очков. В 17 матчах она одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.