Роналду не принимает свой возраст

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона поделился мыслями о португальском нападающем "Аль-Насра" Криштиану Роналду, отметив, что тот не может принять свой возраст, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

5 февраля форварду исполнится 38 лет.

"Роналду не понимал - и до сих пор не понимает, - что ему уже не 25 лет. Он просто стал старше, и ему следовало бы понять, что вместо того, чтобы быть недовольным тем фактом, что он играет лишь в некоторых матчах, нужно сказать: "Хорошо, мне не 25 лет, я не могу играть в каждом матче, но я помогу молодым игрокам и приму эту ситуацию", - заявил Кантона.