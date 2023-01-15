«Аль-Хиляль» не делал предложения о переходе Лионелю Месси

Нападающий сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не получал предложения о переходе в команду "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, сообщает БиБиСи по ссылкой на испанского журналиста Гиллема Балаге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его информации, Месси намерен продолжить выступления в европейском футболе и хочет добиться успеха в сезоне Лиги чемпионов.