https://news.day.az/sport/1528613.html «Аль-Хиляль» не делал предложения о переходе Лионелю Месси
«Аль-Хиляль» не делал предложения о переходе Лионелю Месси
Нападающий сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не получал предложения о переходе в команду "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, сообщает БиБиСи по ссылкой на испанского журналиста Гиллема Балаге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его информации, Месси намерен продолжить выступления в европейском футболе и хочет добиться успеха в сезоне Лиги чемпионов.
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