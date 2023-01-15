https://news.day.az/sport/1528699.html Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси
Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси
Бывший полузащитник сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо поделился мнением о будущем нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Роналдиньо счел, что Месси еще долго сможет играть в футбол. "Если он захочет, то будет играть до 50 лет!" - заключил он.
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