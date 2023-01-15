Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси

Бывший полузащитник сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо поделился мнением о будущем нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роналдиньо счел, что Месси еще долго сможет играть в футбол. "Если он захочет, то будет играть до 50 лет!" - заключил он.