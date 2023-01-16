Левандовски о своем первом трофее в составе «Барселоны»

Польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски прокомментировал победу над мадридским "Реалом" в финале Суперкубка Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Матч прошел в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде и завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых. 34-летний нападающий стал автором одного забитого мяча.

"Это отличный момент, мы заслужили титул за то, как мы играли, и теперь мы должны продолжать действовать сообща, чтобы продолжать бороться и выиграть больше трофеев, потому что у нас есть для этого уровень", - цитирует футболиста Mundo Deportivo.

В составе "Барселоны" забитыми мячами также отметились Гави и Педри. Единственный гол у "сливочных" на счету Карима Бензема.