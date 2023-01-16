Катарские инвесторы всерьез намерены приобрести «Ливерпуль»

Инвесторы из Катара намерены приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль".

Об этом сообщает Twitter The Anfield Talk со ссылкой на катарского журналиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, сейчас сделка находится на продвинутой стадии, но еще не завершена. Катарские инвесторы всерьез настроены на покупку клуба.